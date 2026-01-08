Кабмин уволил главу Госгеонедр

7 января 2026 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 12-р об увольнении Олега Гоцинца с должности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Олег Гоцинец занимал должность Председателя Государственной службы геологии и недр Украины с 29 ноября 2024 года до 7 января 2026 года, то есть чуть более 1 года (более 13 месяцев).

Согласно документу, решение принято по соглашению сторон в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе".

Распоряжение подписал премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Пока что информация о назначении нового руководителя Госгеонедр не обнародована.

Отметим, что Госгеонедра является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за государственное управление в сфере геологии и недр, лицензирование пользования недрами и контроль за их использованием, поэтому смена руководства может повлиять на работу отрасли и инвестиционные процессы.