RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Кабмин уволил главу Госгеонедр

Фото: экс-глава Госгеонедр Олег Гоцинец (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Кабмин уволил Олега Гоцинца с должности главы Госгеонедр по соглашению сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

7 января 2026 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 12-р об увольнении Олега Гоцинца с должности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Олег Гоцинец занимал должность Председателя Государственной службы геологии и недр Украины с 29 ноября 2024 года до 7 января 2026 года, то есть чуть более 1 года (более 13 месяцев).

Согласно документу, решение принято по соглашению сторон в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе".

Распоряжение подписал премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Пока что информация о назначении нового руководителя Госгеонедр не обнародована.

Отметим, что Госгеонедра является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за государственное управление в сфере геологии и недр, лицензирование пользования недрами и контроль за их использованием, поэтому смена руководства может повлиять на работу отрасли и инвестиционные процессы.

 

Скандалы, связанные с работой Госгеонедр

За период работы Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) в 2025-2026 годах связанные с ней резонансные случаи и скандалы касались, прежде всего, вопросов незаконного использования недр и непрозрачных разрешений.

Например, экс-депутат из Броваров Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов получили спецразрешения на добычу ископаемых, а в возможной схеме также фигурировал подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец, бенефициар компании "Юнигран".

Кстати, ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжает работать компания, поставлявшая щебень на оккупированные территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госгеонедра