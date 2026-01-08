Кабмин уволил главу Госгеонедр

Кабмин уволил Олега Гоцинца с должности главы Госгеонедр по соглашению сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.
7 января 2026 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 12-р об увольнении Олега Гоцинца с должности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
Олег Гоцинец занимал должность Председателя Государственной службы геологии и недр Украины с 29 ноября 2024 года до 7 января 2026 года, то есть чуть более 1 года (более 13 месяцев).
Согласно документу, решение принято по соглашению сторон в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе".
Распоряжение подписал премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Пока что информация о назначении нового руководителя Госгеонедр не обнародована.
Отметим, что Госгеонедра является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за государственное управление в сфере геологии и недр, лицензирование пользования недрами и контроль за их использованием, поэтому смена руководства может повлиять на работу отрасли и инвестиционные процессы.
За период работы Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) в 2025-2026 годах связанные с ней резонансные случаи и скандалы касались, прежде всего, вопросов незаконного использования недр и непрозрачных разрешений.
Например, экс-депутат из Броваров Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов получили спецразрешения на добычу ископаемых, а в возможной схеме также фигурировал подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец, бенефициар компании "Юнигран".
Кстати, ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжает работать компания, поставлявшая щебень на оккупированные территории.