Кабмін звільнив двох заступників голови Фонду держмайна

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 21 березня, погодив звільнення двох замісників Голови Фонду державного майна України.

Про це пише РБК-Україна з посиданням на Telegram-канал представника уряду Тараса Мельничука.

"Кабінетом міністрів України звільнено: Бєлову Юлію Віалетівну з посади заступниці голови Фонду державного майна України; Матієву Яну Сергіївну з посади заступниці голови Фонду державного майна України", - написав Мельничук.

Раніше Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна.

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