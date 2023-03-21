ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин уволил двух заместителей главы Фонда госимущества

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 17:36
Кабмин уволил двух заместителей главы Фонда госимущества Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей Председателя Фонда государственных имуществ Украины.

Об этом пишет РБК-Украина с заседанием на Telegram-канал представителя правительства Тараса Мельничука.

"Кабинетом министров Украины уволена: Белова Юлия Виалетовна с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины; Матиева Яна Сергеевна с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины", - написал Мельничук.

Ранее Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины ФГИУ
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе