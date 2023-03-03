Кабмін передав Фонду держмайна конфісковане майно Януковича
Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду державного майна.
Як розповіли у відомстві, у їх управління переходить квартира та два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно "Бриг" два автомобілі.
Окрім цього Фонду було передано Центр відпочинку та здоров'я та два житлові будинки, які знаходяться у Вишгородському районі Київської області. Також готельно-ресторанний комплекс "Акація". Фонду було передано в управління 100% ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника".
"ФДМ готовий узяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити його роботу на благо нашої держави та всіх громадян", - розповів глава ФДМ Рустем Умеров.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Швейцарія ініціювала початок нової процедури конфіскації активів оточення колишнього президента України Віктора Януковича, заблокованих після 2014 року.
Нагадаємо, що уряд Швейцарії відмовляється конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Влада пояснює, що це йде в розріз конституції країни.
Раніше Швейцарія розглядала можливість конфіскації активів екс-нардепа Юрія Іванющенка.
З початку війни слідчі Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розшукали на 1,5 млрд грн активів та понад 300 об’єктів, що належать підсанкційним особам.
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