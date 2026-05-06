Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження

20:25 06.05.2026 Ср
2 хв
Кому з посадовиць все ще заборонено залишати Україну?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)

Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за межі України під час воєнного стану для окремої категорії жінок-посадовиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Читайте також: Не лише військові. Кого з жінок можуть не випустити за кордон і як працюють перевірки

"Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень", - розповіла вона.

Свириденко зауважила, що зміни не стосуються найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів держвлади та їхніх заступників.

Зокрема, виїжджати за кордон все ще заборонено членам Кабміну, керівництву міністерств та центральних органів виконавчої влади, ОП, Апарату ВРУ, РНБО, СБУ, Нацбанку, а також нардепам, суддям Верховного Суду та Конституційного Суду, прокурорам Офісу Генпрокурора, керівникам держпідприємств та держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", - пояснила прем'єр.

Нагадаємо, з 10 квітня цьгого року в Європі почала повноцінно працювати автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду – EES. Зміни стосуються мешканців країн поза межами Євросоюзу, і українцям також варто готуватись до оновлених процедур на кордоні.

Нещодавно у ДПСУ спростували заяву народного депутата щодо виїзду півмільйона молодих українців за кордон за останні пів року. Речник Служби наголосив, що ці дані не є об'єктивними.

Крім того, адвокат роз’яснила основні причини, чому чоловіки отримують відмови у виїзді на українських пунктах пропуску і що робити в таких випадках.

