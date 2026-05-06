Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения

20:25 06.05.2026 Ср
2 мин
Кому из чиновниц все еще запрещено покидать Украину?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)

Кабинет министров отменил ограничения на выезд за пределы Украины во время военного положения для отдельной категории женщин-чиновниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений", - рассказала она.

Свириденко отметила, что изменения не касаются высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов госвласти и их заместителей.

В частности, выезжать за границу все еще запрещено членам Кабмина, руководству министерств и центральных органов исполнительной власти, ОП, Аппарата ВРУ, СНБО, СБУ, Нацбанка, а также нардепам, судьям Верховного Суда и Конституционного Суда, прокурорам Офиса Генпрокурора, главам госпредприятий и госорганов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", - пояснила премьер.

Напомним, с 10 апреля этого года в Европе начала полноценно работать автоматизированная система регистрации въезда и выезда - EES. Изменения касаются жителей стран за пределами Евросоюза, и украинцам также стоит готовиться к обновленным процедурам на границе.

Недавно в ГПСУ опровергли заявление народного депутата о выезде полмиллиона молодых украинцев за границу за последние полгода. Спикер Службы отметил, что эти данные не являются объективными.

Кроме того, адвокат разъяснила основные причины, почему мужчины получают отказы в выезде на украинских пунктах пропуска и что делать в таких случаях.

