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Кабмін знайшов застосування підбитій російській техніці

20:26 13.08.2026 Чт
2 хв
Знищене вороже "залізо" послужить гуманітарним цілям
aimg Олена Бджола
Кабмін знайшов застосування підбитій російській техніці Фото: знищена російська техніка у Демідові (Getty Images)
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Кабінет міністрів України змінив умови використання знищеної техніки армії РФ. Частина зразків опиниться за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника КМУ Тараса Мельничука у Верховній Раді у Telegram.

Як застосують підбиту російську техніку

За словами Мельничука, внесено зміни до розпорядження КМУ від 9 грудня 2022 року № 1121.

Воно стосується використання:

  • зразків озброєння,
  • військової та спеціальної техніки армії РФ, що знищені під час відсічі збройній агресії проти України.

Це зроблено для того, щоб безоплатно передавати зразки військової техніки музеям іноземних держав.

Там зможуть використовувати їх як:

  • музейні предмети,
  • для організації виставок.

Що за умови

Проте є умова: попереднє проведення комплексу робіт.

У результаті них військова техніка Росії:

  • втратить боєздатність,
  • не зможе використовуватися за призначенням.

Міноборони отримало відповідне доручення. А саме - вжити заходів для безоплатної передачі Національним військово-історичним музеєм низки зразків військової техніки противника музеям іноземних держав.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін має з'ясувати, чи є реальний доступ до кожного населеного пункту країни - від проїзду швидкої допомоги, до дороги, якою дітей возять до школи.

Також повідомлялося, що в Україні презентували проєкт програми діяльності уряду. Документ передбачає посилення оборони, прискорення євроінтеграції і не тільки.

Крім того, Кабмін шукає ресурси для повного фінансування армії до кінця року. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів.

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