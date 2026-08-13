Кабмін знайшов застосування підбитій російській техніці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника КМУ Тараса Мельничука у Верховній Раді у Telegram.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін має з'ясувати , чи є реальний доступ до кожного населеного пункту країни - від проїзду швидкої допомоги, до дороги, якою дітей возять до школи.

Міноборони отримало відповідне доручення. А саме - вжити заходів для безоплатної передачі Національним військово-історичним музеєм низки зразків військової техніки противника музеям іноземних держав.

У результаті них військова техніка Росії:

Там зможуть використовувати їх як:

Це зроблено для того, щоб безоплатно передавати зразки військової техніки музеям іноземних держав.

За словами Мельничука, внесено зміни до розпорядження КМУ від 9 грудня 2022 року № 1121.

Також повідомлялося, що в Україні презентували проєкт програми діяльності уряду. Документ передбачає посилення оборони, прискорення євроінтеграції і не тільки.

Крім того, Кабмін шукає ресурси для повного фінансування армії до кінця року. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів.