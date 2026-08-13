Кабмин нашел применение подбитой российской технике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя КМУ Тараса Мельничука в Верховной Раде в Telegram.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин должен выяснить , есть ли реальный доступ к каждому населенному пункту страны - от проезда скорой помощи до дороги, по которой детей возят в школу.

Минобороны получило соответствующее поручение. А именно - принять меры по безвозмездной передаче Национальным военно-историческим музеем ряда образцов военной техники противника музеям иностранных государств.

В результате них военная техника России:

Однако есть условие: предварительное проведение комплекса работ.

Там смогут использовать их как:

Это сделано для того, чтобы бесплатно передавать образцы военной техники музеям иностранных государств.

По словам Мельничука, внесены изменения в распоряжение КМУ от 9 декабря 2022 года № 1121.

Также сообщалось, что в Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.

Кроме того, Кабмин ищет ресурсы для полного финансирования армии до конца текущего года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.