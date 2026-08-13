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Главная » Новости » Война в Украине

Кабмин нашел применение подбитой российской технике

20:26 13.08.2026 Чт
2 мин
Уничтоженное вражеское "железо" послужит гуманитарным целям
aimg Елена Бджола
Кабмин нашел применение подбитой российской технике Фото: уничтоженная российская техника в Демидове (Getty Images)
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Кабинет Министров Украины изменил условия использования уничтоженной техники армии РФ. Часть образцов окажется за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя КМУ Тараса Мельничука в Верховной Раде в Telegram.

Как используют подбитую российскую технику

По словам Мельничука, внесены изменения в распоряжение КМУ от 9 декабря 2022 года № 1121.

Оно касается вопросов использования:

  • образцов вооружения,
  • военной и специальной техники армии РФ, что уничтожены во время отпора вооруженной агрессии против Украины.

Это сделано для того, чтобы бесплатно передавать образцы военной техники музеям иностранных государств.

Там смогут использовать их как:

  • музейные предметы,
  • для организации выставок

Каковы условия

Однако есть условие: предварительное проведение комплекса работ.

В результате них военная техника России:

  • потеряет боеспособность,
  • не сможет использоваться по назначению.

Минобороны получило соответствующее поручение. А именно - принять меры по безвозмездной передаче Национальным военно-историческим музеем ряда образцов военной техники противника музеям иностранных государств.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин должен выяснить, есть ли реальный доступ к каждому населенному пункту страны - от проезда скорой помощи до дороги, по которой детей возят в школу.

Также сообщалось, что в Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.

Кроме того, Кабмин ищет ресурсы для полного финансирования армии до конца текущего года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.

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