Кабмин ждет от НБУ отчислений в госбюджет-2022 на уровне 24,4 млрд гривен

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год отчисления Национальным банком Украины 24,434 млрд гривен. Эта сумма не изменилась по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект № 6000 ).

Вместе с тем, прогнозные ожидания Национального банка части прибыли к распределению за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн.

По данным НБУ, укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат НБУ за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.