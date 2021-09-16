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Кабмин ждет от НБУ отчислений в госбюджет-2022 на уровне 24,4 млрд гривен

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 12:57
Кабмин ждет от НБУ отчислений в госбюджет-2022 на уровне 24,4 млрд гривен Фото: от НБУ ждут в госбюджет 24,4 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год отчисления Национальным банком Украины 24,434 млрд гривен. Эта сумма не изменилась по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Вместе с тем, прогнозные ожидания Национального банка части прибыли к распределению за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн.

По данным НБУ, укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат НБУ за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.

Напомним, в апреле 2021 года Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 24,4 млрд грн. Всего НБУ получил за 2020 год 40,7 млрд грн прибыли.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

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