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НБУ перечислил часть прибыли за прошлый год: сколько получил госбюджет

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 10:42
НБУ перечислил часть прибыли за прошлый год: сколько получил госбюджет Фото: НБУ заплатил в госбюджет на 8,6 млрд гривен меньше, чем установлено законом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) 20 апреля перечислил 24,4 млрд гривен свое прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Всего НБУ получил за 2020 год 40,7 млрд гривен прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины решено перечислить сразу всю сумму прибыли НБУ", - говорится в сообщении.

Таким образом, НБУ перечислил на 8,6 млрд гривен меньше, чем это установлено законом о госбюджете на 2021 год (33 млрд гривен).

В то же время прогнозируемая ранее Национальным банком прибыль к перечислению в госбюджет-2021 составила 22,6 млрд грн.

Напомним, Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение прибыли НБУ до распределения за 2020 год. В госбюджет будет перечислено 24,4 млрд гривен из общей суммы 40,7 млрд гривен, остальные (16,3 млрд гривен) направят на увеличение общих резервов центрального банка.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 1 апреля 2020 года перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за 2019 год в государственный бюджет Украины. В прошлом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка.

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