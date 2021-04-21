НБУ перечислил часть прибыли за прошлый год: сколько получил госбюджет
Национальный банк Украины (НБУ) 20 апреля перечислил 24,4 млрд гривен свое прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Всего НБУ получил за 2020 год 40,7 млрд гривен прибыли.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины решено перечислить сразу всю сумму прибыли НБУ", - говорится в сообщении.
Таким образом, НБУ перечислил на 8,6 млрд гривен меньше, чем это установлено законом о госбюджете на 2021 год (33 млрд гривен).
В то же время прогнозируемая ранее Национальным банком прибыль к перечислению в госбюджет-2021 составила 22,6 млрд грн.
Напомним, Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение прибыли НБУ до распределения за 2020 год. В госбюджет будет перечислено 24,4 млрд гривен из общей суммы 40,7 млрд гривен, остальные (16,3 млрд гривен) направят на увеличение общих резервов центрального банка.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 1 апреля 2020 года перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за 2019 год в государственный бюджет Украины. В прошлом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка.