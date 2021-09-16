Кабмін чекає від НБУ відрахувань до держбюджету-2022 на рівні 24,4 млрд гривень
Кабінет Міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік відрахування Національним банком України 24,434 млрд гривень. Ця сума не змінилася в порівнянні з 2021 роком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної Ради (законопроект №6000).
Разом з тим, прогнозні очікування Національного банку частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2022 році, становлять 13,6 млрд грн.
За даними НБУ, зміцнення курсу гривні до іноземних валют і зростання прибутковості довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року суми нереалізованих збитків від переоцінки в розмірі 32 млрд грн. Як наслідок, загальний консолідований результат НБУ за 6 місяців цього року становить 12 млрд грн збитку.
Нагадаємо, у квітні 2021 року Національний банк перерахував до державного бюджету України 24,4 млрд грн. Всього НБУ отримав за 2020 рік 40,7 млрд грн прибутку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.