Кабмін збільшив квоту бронювання працівників на підприємтсвах

Кабінет міністрів України встановив нову квоту для бронювання працівників підприємств від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.
Тепер ця цифра складає 50% від усіх військовозобов’язаних осіб, що працюють на підприємстві. Раніше можна було забронювати лише 40% таких працівників. Крім того, "у разі обґрунтованої потреби" Кабмін допускає збільшення цього відсотку.
Також зазначається, що топкерівники держструктур чи підприємств підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.
Нагадаємо, 27 січня, Кабінет міністрів України затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Також раніше ми писали, що у ЗСУ пояснили, що робити при врученні повістки за наявності бронювання від призову.
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