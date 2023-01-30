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Кабмін збільшив квоту бронювання працівників на підприємтсвах

Фото: Кабмін збільшив квоту бронювання працівників підприємств (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Кабінет міністрів України встановив нову квоту для бронювання працівників підприємств від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

Тепер ця цифра складає 50% від усіх військовозобов’язаних осіб, що працюють на підприємстві. Раніше можна було забронювати лише 40% таких працівників. Крім того, "у разі обґрунтованої потреби" Кабмін допускає збільшення цього відсотку.

Також зазначається, що топкерівники держструктур чи підприємств підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Нагадаємо, 27 січня, Кабінет міністрів України затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Також раніше ми писали, що у ЗСУ пояснили, що робити при врученні повістки за наявності бронювання від призову.

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