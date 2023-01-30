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Кабмин увеличил квоту бронирования работников на предприятиях

Фото: Кабмин увеличил квоту бронирования работников предприятий (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Кабинет Министров Украины установил новую квоту для бронирования работников предприятий от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.

Теперь эта цифра составляет 50% всех военнообязанных лиц, работающих на предприятии. Раньше можно было забронировать всего 40% таких работников. Кроме того, "в случае обоснованной необходимости" Кабмин допускает увеличение этого процента.

Также отмечается, что топ-руководители госструктур или предприятий подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Напомним, 27 января Кабинет министров Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Также ранее мы писали, что в ВСУ объяснили, что делать при вручении повестки при наличии бронирования от призыва .

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