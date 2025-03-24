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Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%, - ДМС

Понеділок 24 березня 2025 12:49
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Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%, - ДМС Фото: експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61% (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Українські підприємства в січні-лютому цього року збільшили експорт брухту чорних металів на 1,55% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 40,980 тис. тонн зі 40,354 тис. тонн. При цьому у лютому було експортовано на 61% більше, ніж у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику, яку оприлюднила Державна митна служба (ДМС).

Експорт металобрухту в зазначений період здійснювався переважно до Польщі (93,24% поставок у грошовому вимірі), Болгарії (4,32%) та Німеччини (2,20%).

Нагадаємо, у минулому році брухтозбиральні підприємства України наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком. В GMK Center заявили, що в умовах ускладненого збору сировини, масове вивезення брухту за кордон загрожує стабільності роботи української металургійної галузі й здійсненню планів щодо нарощування виробництва сталі.

Водночас, напрями поставок брухту свідчать, що країни ЄС використовуються для реекспорту критично важливої сировини, щоб не сплачувати експортне мито та додаткові надходження в бюджет України.

Раніше зазначалось, що "Укрзалізниця" накопичила понад 200 тисяч тонн брухту на своїх складах, які не працюють на економіку та створюють гострий дефіцит на ринку.

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