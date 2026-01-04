Кабмин сохранил режим лицензирования и квот на экспорт дерева и лома на 2026 год

Правительство приняло решение в 2026 году продлить ограничения на экспорт отдельных видов сырья, введя режим лицензирования и квот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики , окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Речь идет о ресурсах, которые являются критически важными для стабильной работы экономики в условиях военного положения.

В первую очередь ограничения будут касаться металлолома. По данным правительства, этот ресурс необходим украинским металлургическим и машиностроительным предприятиям для производства продукции для оборонных нужд, восстановления и внутреннего рынка.

Переработка металлолома внутри страны позволяет создавать рабочие места, обеспечивать поступление налогов и производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Также в 2026 году будут сохраняться ограничения на экспорт необработанной древесины. В правительстве объясняют это сокращением объемов лесозаготовки из-за войны и ростом внутреннего спроса на древесину для отопления, восстановления жилья, работы деревообрабатывающих предприятий и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. В связи с этим приоритет отдается использованию ресурса внутри страны.

"Во время войны важно, чтобы стратегические ресурсы работали на страну, а не вывозились за границу. Лицензирование и квоты позволяют направить металлолом и древесину на нужды украинского производства, обороны и восстановления. Это означает рабочие места, налоги и готовую продукцию в Украине", - сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

В целом решение правительства направлено на сохранение стратегических ресурсов в государстве, поддержку национального производства и уменьшение зависимости от импорта. Правительство ожидает, что это позволит ключевым отраслям экономики стабильно работать и обеспечивать потребности государства и общин в военный период.