Кабмін завершив формування нової податкової служби

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу

Кабінет міністрів прийняв рішення про покладання на Державну податкову службу функцій з реалізації у країні податкової політики, що дозволить повноцінно запустити нову податкову службу. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про функції з реалізації державної податкової політики, держполітики з адміністрування єдиного внеску на загальнообовязкове державне страхування, держполітики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати ЄСВ та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

"Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабміну від 6 березня 2019 року №227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, в травні глава Державної податкової служби Сергій Верланов представив на засіданні Кабінету міністрів стратегію розвитку відомства. Зокрема, пропонувалося провести демілітаризацію Податкової служби.

Як писало РБК-Україна, Верланов заявляв, що в Україні проведуть конкурси на посади керівників обласних органів ДПС.

Додамо також, Державна митна служба (ДМС) 16 липня отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі на підставі документів, поданих головою відомства Максимом Нефьодовим.