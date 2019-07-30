В Украине проведут конкурсы на руководителей областных налоговых

Фото: Сергей Верланов (yur-gazeta.com)

Конкурсы проведут в связи с созданием Государственной налоговой службы и реорганизации Государственной фиксальной службы

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов заявил, что в Украине проведут конкурсы на должности руководителей областных органов ГНС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, такое решение было принято в связи с созданием Государственной налоговой службы и реорганизации Государственной фиксальной службы (ГФС).

До проведения конкурсов, исполнять обязанности глав областных налоговых будут заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы. В частности, они должны создать отдельные юридические лица налоговой службы в своих областях.

"Ключевые критерии отбора руководящих кадров достаточно четкие и понятные: безупречная репутация, компетентность и профессионализм, непричастность к коррупции и отсутствие уголовных производств. Именно поэтому мы подали запросы в правоохранительные органы о наличии расследования, или любого уголовного производства в отношении кандидатур на руководящие должности территориальных органов ГНС", - заявил Верланов.

Также он сообщил, что сейчас в Государственной налоговой службе работает 400 человек. Сама служба заработает после того, как будут созданы ее территориальные подразделения, а правительство возложит на налоговую функцию по администрированию налогов (забрав ее у ГФС).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

Кроме того, 15 мая Кабинет министров Украины принял решение о создании комиссии по реорганизации Государственной фискальной службы.