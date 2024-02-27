Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"

Зокрема, уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".

Міністерству економіки доручено подати заявку на державну реєстрацію торговельної марки, розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук) на основі зображення.

Постановою рекомендується державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності використовувати зображення торговельної марки відповідно до технічного стандарту (брендбуку).

"Використання затвердженого цією постановою зображення торговельної марки державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі", - йдеться в постанові.

Програма кешбеку "Купуй українське"

Президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" 26 лютого заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього річ.

Останні дані Держстату свідчать, що у 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, вироблених на території України, зросла до 53,4%. У 2019 році частка місцевих товарів становила 52,4%, у 2018 році – 53,2%, у 2017 році – 52,3%.