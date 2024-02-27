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Кабмин утвердил изображение торговой марки "Сделано в Украине"

Фото: правительство утвердило торговую марку "Сделано в Украине" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил постановление о продвижении товаров украинского производства. Все предприятия могут использовать торговую марку "Сделано в Украине" бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 февраля 2024 г. №197.

В частности, правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине".

Министерству экономики поручено подать заявку на государственную регистрацию торговой марки, разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе изображения.

Постановлением рекомендуется государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности использовать изображения торговой марки в соответствии с техническим стандартом (брендбуком).

"Использование утвержденного этим постановлением изображения торговой марки государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности осуществляется на безвозмездной основе", - говорится в постановлении.

Программа кэшбека "Покупай украинское"

Президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине" 26 февраля заявил, что украинцы смогут получить компенсацию оплаты за товары и услуги, произведенные в стране. По его словам, соответствующее поручение правительству сейчас эту программу разрабатывают, и она должна заработать уже в этом году.

Последние данные Госстата свидетельствуют, что в 2020 году доля продаж предприятиями розничной торговли товаров, произведенных на территории Украины, выросла до 53,4%. В 2019 году доля местных товаров составила 52,4%, в 2018 году – 53,2%, в 2017 году – 52,3%.

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