Кабмин утвердил выплаты ко Дню Независимости: кто и сколько получит

22:28 14.05.2026 Чт

Украинцы получат от 450 гривен
Валерий Ульяненко
Кабмин утвердил выплаты ко Дню Независимости: кто и сколько получит Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров утвердил размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины. Выплаты должны поступить до 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Самый высокий размер помощи в 3100 гривен предусмотрен для лиц с особыми заслугами перед Родиной и лиц с инвалидностью вследствие войны I группы.

Для ветеранов с инвалидностью II группы выплата составит 2900 гривен, а для III группы - 2700 гривен. Эта же норма распространяется на бывших малолетних узников концлагерей и гетто, которые получили инвалидность из-за общего заболевания или трудового увечья.

По 1000 гривен получат:

  • участники боевых действий;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания;
  • дети, которые родились в местах принудительного содержания их родителей.

Выплаты в размере 650 гривен назначены членам семей погибших ветеранов войны и защитников и защитниц Украины. Такую же сумму получат жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не женились во второй раз.

Минимальная выплата в 450 гривен предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, а также лиц, которые были насильно вывезены на принудительные работы. К этой категории также отнесли детей партизан и подпольщиков.

Правительственное постановление определяет, что все разовые денежные выплаты должны быть осуществлены до 24 августа 2026 года.

Напомним, украинские защитники, которые получили ранения во время службы, имеют право на единовременную денежную помощь. Сумма выплаты зависит от нескольких нюансов.

Отметим, по случаю Дня Киева тысячи горожан получат единовременную материальную помощь. Денежные выплаты предусмотрены для представителей многих льготных категорий.

Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
