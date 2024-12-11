Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укренерго": хто увійшов

Кабінет Міністрів України погодив оновлений склад наглядової ради "Укренерго". До нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
До оновленого складу наглядової ради увійшли незалежні члени:
Зокрема представниками держави затверджені:
Фото: Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укренерго" (t.me/Ukrenergo)
З вересня наглядова рада "Укренерго" працювала у неповному складі через те, що частина незалежних членів склала повноваження в якості незгоди зі звільненням голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.
20 числа Міністерство енергетики оголосило конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад незалежних членів.
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