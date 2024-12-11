Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрэнерго": кто вошел

Кабинет Министров Украины согласовал обновленный состав наблюдательного совета "Укрэнерго". В него вошли четыре независимых члена и три представителя государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
В обновленный состав наблюдательного совета вошли независимые члены:
В частности, представителями государства утверждены:
Фото: Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрэнерго" (t.me/Ukrenergo)
С сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" работал в неполном составе из-за того, что часть независимых членов сложила полномочия в качестве несогласия с увольнением главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
20 числа Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей независимых членов.
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