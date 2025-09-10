Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 головних напрямків

"Затвердили програму дій Уряду на 2025 рік. Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів погодили та внесли документ на розгляд Верховної Ради", - пояснила прем'єр.

За її словами, у програмі уряд окреслив 12 головних напрямків:

безпека й оборона,

євроінтеграція,

антикорупція,

добробут,

підтримка ветеранів,

макрофінанси й реформи,

бізнес, освіта і наука,

медицина й спорт,

відбудова,

стабільність узимку,

культура.

"Цей документ - наш план для розв'язання ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни", - зазначила Свириденко.

За її словами, програму для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів презентували ще 18 серпня. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

Загалом, за даними прем'єра, уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян.

Найбільше звернень було адресовано:

Міністерству економіки - 184,

Міністерству розвитку громад та територій - 80.

Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій.