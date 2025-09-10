Кабмин утвердил программу действий на 2025 год: Свириденко назвала 12 главных направлений

"Утвердили программу действий Правительства на 2025 год. Сегодня решением Кабинета Министров согласовали и внесли документ на рассмотрение Верховной Рады", - пояснила премьер.

По ее словам, в программе правительство очертило 12 главных направлений:

безопасность и оборона,

евроинтеграция,

антикоррупция,

благосостояние,

поддержка ветеранов,

макрофинансы и реформы,

бизнес, образование и наука,

медицина и спорт,

восстановление,

стабильность зимой,

культура.

"Этот документ - наш план для решения ключевых вопросов в этих сферах, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в ЕС. Все это делаем вместе в условиях вызовов полномасштабной войны", - отметила Свириденко.

По ее словам, программу для народных депутатов, международных партнеров и представителей аналитических центров презентовали еще 18 августа. После этого открыли сбор предложений для доработки документа с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан.

Всего, по данным премьера, правительство получило 683 предложения от общественных организаций, бизнес-ассоциаций, экспертов и активных граждан.

Больше всего обращений было адресовано:

Министерству экономики - 184,

Министерству развития общин и территорий - 80.

Большинство предложений были учтены полностью или частично, значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий.