Кабмин запустит ресурс по информированию о ситуации с коронавирусом в Украине

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Интернет-ресурс должен заработать в ближайшее время

Кабинет министров Украины запускает отдельный ресурс для информирования о ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, интернет-ресурс заработает в ближайшее время.

"Информацию берите на проверенных сайтах: МЗ и Центра общественного здоровья. Мы также анонсируем запуск отдельного ресурса, который будет запущен Кабинетом министров Украины, где будет вся актуальная информация о короновирус и ситуацию в Украине", - заявил Ляшко.

Напомним, 10 марта Минздрав ожидает получить быстрые тесты на выявление коронавируса. По словам Ляшко, быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий.

Как писало РБК-Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), находившихся в Китае или контактировавших с прибывшими гражданами из КНР.

Кроме того, в Минздраве проинформировали, что случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы уже в 46 странах, однако Украины в этом списке нет.