ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин запустит ресурс по информированию о ситуации с коронавирусом в Украине

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 12:46
Кабмин запустит ресурс по информированию о ситуации с коронавирусом в Украине
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Интернет-ресурс должен заработать в ближайшее время

Кабинет министров Украины запускает отдельный ресурс для информирования о ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, интернет-ресурс заработает в ближайшее время.

"Информацию берите на проверенных сайтах: МЗ и Центра общественного здоровья. Мы также анонсируем запуск отдельного ресурса, который будет запущен Кабинетом министров Украины, где будет вся актуальная информация о короновирус и ситуацию в Украине", - заявил Ляшко.

Напомним, 10 марта Минздрав ожидает получить быстрые тесты на выявление коронавируса. По словам Ляшко, быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий.

Как писало РБК-Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), находившихся в Китае или контактировавших с прибывшими гражданами из КНР.

Кроме того, в Минздраве проинформировали, что случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы уже в 46 странах, однако Украины в этом списке нет.

Минздрав рассматривает вопрос эвакуации украинцев из Японии из-за коронавируса Украина получит быстрые тесты на выявление коронавируса, - Минздрав
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь