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Кабмин запустит оплату коммуналки для пенсионеров по телефону

Новости » Политика     07.04.2020 - 21:50
Кабмин запустит оплату коммуналки для пенсионеров по телефону
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Граждане смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги

Кабинет министров Украины планирует в ближайшие дни запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

"Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В Кабмине также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн-сервисы.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что правительство увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Она также добавила, что каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

Ранее в Министерстве соцполитики заявили о планах покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина за счет повышения социальных льгот.

В Кабмине больше склоняются к ужесточению карантина, чем к смягчению Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии в бюджете-2020 почти на 20 млрд гривен
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