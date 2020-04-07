ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін запустить оплату комуналки для пенсіонерів телефоном

Новини » Політика     07.04.2020 - 21:50
Кабмін запустить оплату комуналки для пенсіонерів телефоном
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадяни зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги

Кабінет міністрів України планує найближчими днями запустити можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або "гарячі" телефонні лінії банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

"Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на "гарячу" лінію банку та надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, одержувачі пенсій та допомог також зможуть оплачувати комунальні послуги безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу телефоном.

У Кабміні також нагадали, що оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно через існуючі онлайн-сервіси.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що уряд збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Вона також додала, що кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

Раніше в Міністерстві соцполітики заявили про плани покрити витрати населення на комунальні послуги у період карантину коштом підвищення соціальних пільг.

У Кабміні більше схиляються до посилення карантину, ніж до пом'якшення Кабмін пропонує збільшити видатки на пенсії у бюджеті-2020 майже на 20 млрд гривень
Новини України Кабінет Міністрів Україникоммунальные платежи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся