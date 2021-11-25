Кабмін запустив у роботу Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Урядовий портал ".

У розпорядженні говорится: "Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави".

На сайті БЕБ зазначили, що цим розпорядженням дали старт офіційному початку діяльності Бюро.

Поки що центральний апарат БЕБ сформовано лише на 30% від граничної кадрової чисельності. Це дає можливість запустити аналітичну та правоохоронну функції, йдеться у повідомленні.

"Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень", - йдеться в повідомленні.