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Рада уточнила полномочия Бюро экономической безопасности

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Украина, Среда 17 ноября 2021 11:49
Рада уточнила полномочия Бюро экономической безопасности Фото: Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в административное и уголовное законодательство относительно деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Проект №3959-1 в целом поддержали 296 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 17 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно проекту 3959-1, в Уголовном процессуальном кодексе:

  • определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности;
  • закреплены полномочия для проведения оперативными подразделениями бюро негласных следственных (розыскных) действий, а также внесены другие изменения для надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности БЭБ.

Согласно закону, органом, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, является Бюро экономической безопасности Украины. Детективы органов БЭБ проводят досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных некоторыми экономическими статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине появилось Бюро экономической безопасности, которое заменило налоговую милицию.

Согласно проекту государственного бюджета на 2022 год, расходы на Бюро экономической безопасности вырастут на 5,9% до 621,6 млн гривен.

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Бюро экономической безопасности Верховная рада
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