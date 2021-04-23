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Кабмин запустил пилотный проект оплаты труда госслужащих по классификации должностей

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 13:07
Кабмин запустил пилотный проект оплаты труда госслужащих по классификации должностей Фото: в Украине запустили пилот по новой системе оплаты труда госслужащих (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Правительство запустило пилотный проект по оплате труда государственных служащих по классификации должностей. Он продлится 2021-2022 годов.

Об этом сообщает правительственный портал.

В ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина рассказала о главных аспектах реформы оплаты.

"Речь шла об экспериментальном проекте по внедрению системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей. Пилот продлится в течение 2021-2022 годов. Его участниками стали НАГС с территориальными органами, Секретариат Кабинета министров, Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

Алюшина отметила, что в течение февраля-марта в органах-участниках пилотного проекта провели классификацию должностей государственной службы.

"Следующий шаг - сопоставление уровня оплаты труда на государственной службе и в рыночном секторе. На основе такого сопоставления будут разработаны грейды и модель приближения уровня оплаты труда государственных служащих органов, которые являются участниками экспериментального проекта, к рыночному", - пояснила глава НАГС.

По ее словам, внедрение новых условий оплаты труда в пилотных государственных органах начнется в 2022 году. А после успешного пилотирования в 2023 году эту модель хотят распространить на все государственные органы.

Напомним, в Украине хотят снизить предельную численность государственных служащих. Она может уменьшиться на 10% уже во втором полугодии.

Как писало РБК-Украина, 6 марта вступил в силу закон, которым в Украине возобновили конкурсы для государственных служащих. Конкурсы должны объявить в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа.

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