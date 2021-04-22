В Украине хотят снизить предельную численность госслужащих

В Украине хотят снизить предельную численность государственных служащих. Она может уменьшиться на 10% уже во втором полугодии.

По его словам, на совещании с министром Кабинета Министров Олег Немчиновым, заместителем главы Минфина Романом Ермоличевим и главой Нацагентства по вопросам госслужбы Натальи Алюшиной обсудили пересмотр предельной численности госслужащих, предусматривающий сокращение избыточных должностей.

"В течение последних 4-х лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок по часто субъективному и неэффективному принципу. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%", - говорится в сообщении.