UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кабмін запровадив доплати за ремонтні роботи після ударів РФ: хто і скільки отримає

Ілюстративне фото: українським енергетикам доплачуватимуть по 20 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським енергетикам, комунальникам, тепловикам і не тільки призначили надбавки до зарплати. Із січня по березень вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Зеленський розповів, що в Україні запроваджують доплати для тих, хто бере участь у ремонтно-відновлювальних роботах після російських атак. Доплати будуть за кожен місяць надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць - 20", - уточнив він.

Деталі від Свириденка

Своєю чергою Свириденко розповіла, що виплати зможуть отримати українські:

  • енергетики;
  • тепловики;
  • газовики;
  • комунальники;
  • залізничники.
 

Фото: енергетики та інші ремонтники зможуть отримати доплати (facebook.com/dshmyhal)

"Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт", - зазначила прем'єр.

Вона додала, що такі фахівці щодня виїжджають на пошкоджені об'єкти та відновлюють подачу світла, води, газу та тепла українцям.

"Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть у лютому", - пояснила глава уряду.

При цьому Кабмін спростив отримання виплат - списки ремонтників подадуть підприємства. Кожному, хто має право на отримання додаткових 20 тисяч гривень, надійде повідомлення через "Дію" або смс.

Нагадаємо, про те, що енергетикам готують доплати за зиму, стало відомо ще 12 січня. Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати пошкоджені російськими ударами енергооб'єкти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЮлія СвириденкоЕлектроенергіяВійна в УкраїніВиплатиВимкнення світлаЕнергетики