Кабмін запровадив доплати за ремонтні роботи після ударів РФ: хто і скільки отримає

Українським енергетикам, комунальникам, тепловикам і не тільки призначили надбавки до зарплати. Із січня по березень вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Зеленський розповів, що в Україні запроваджують доплати для тих, хто бере участь у ремонтно-відновлювальних роботах після російських атак. Доплати будуть за кожен місяць надзвичайної ситуації в енергетиці.
"Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць - 20", - уточнив він.
Своєю чергою Свириденко розповіла, що виплати зможуть отримати українські:
Фото: енергетики та інші ремонтники зможуть отримати доплати (facebook.com/dshmyhal)
"Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт", - зазначила прем'єр.
Вона додала, що такі фахівці щодня виїжджають на пошкоджені об'єкти та відновлюють подачу світла, води, газу та тепла українцям.
"Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть у лютому", - пояснила глава уряду.
При цьому Кабмін спростив отримання виплат - списки ремонтників подадуть підприємства. Кожному, хто має право на отримання додаткових 20 тисяч гривень, надійде повідомлення через "Дію" або смс.
Нагадаємо, про те, що енергетикам готують доплати за зиму, стало відомо ще 12 січня. Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати пошкоджені російськими ударами енергооб'єкти.