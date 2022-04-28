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Кабмин запретил работникам госпредприятий работать дистанционно из-за границы

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 10:31
Кабмин запретил работникам госпредприятий работать дистанционно из-за границы Фото: Кабмин запретил работникам госпредприятий работать дистанционно из-за рубежа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил постановление о работе работников субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период военного положения. Работа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 апреля 2022 г. № 481.

Согласно документу, для работников может вводиться удаленная работа при наличии организационной и технической возможности для выполнения их обязанностей.

"Работа сотрудников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке", - говорится в постановлении

В случае пребывания работников в рабочее время за границей без решения о командировке к ним может быть применено дисциплинарное взыскание.

Кроме того, в случае пребывания членов исполнительного органа или руководителя субъекта хозяйствования в рабочее время вне рабочего места в Украине без соответствующего решения или пребывание в рабочее время за рубежом, за исключением нахождения в командировке, к ним может быть применено дисциплинарное взыскание или прекращены их полномочия.

Напомним, ранее правительство запретило госслужащим работать дистанционно из-за границы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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