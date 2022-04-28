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Уряд заборонив працівникам держпідприємств працювати дистанційно з-за кордону

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 10:31
Уряд заборонив працівникам держпідприємств працювати дистанційно з-за кордону Фото: Уряд заборонив працівникам держпідприємств працювати дистанційно з-за кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив постанову щодо роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану. Робота за межами України допускається лише у разі службового відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 26 квітня 2022 р. № 481.

Згідно з документом, для працівників може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.

"Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку", - йдеться в постанові

У разі перебування працівників в робочий час за кордоном без рішення про відрядження до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Крім того, у разі перебування членів виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні без відповідного рішення, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення чи припинено їх повноваження.

Нагадаємо, раніше уряд заборонив держслужбовцям працювати дистанційно з-за кордону.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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