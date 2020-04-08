Кабмин запретил прекращение соцвыплат переселенцам на период карантина

Правительство одобрило соответствующий проект постановления
Кабинет министров Украины запретил прекращение социальных выплат переселенцам на период карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует проект постановления, который имеется в распоряжении РБК-Украина.
Так, Кабмин принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым предусматривается недопущение случаев прекращения соцвыплат ВПЛ в связи с установлением карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.
Документ был принят во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни". Таким образом, предусмотрено, что на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:
Напомним, Кабинет министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы соцзащиты.
Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что КМУ планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.