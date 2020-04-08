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Кабмин продлил на время карантина соцвыплаты без обращения граждан

Новости » Финансовый кризис 2020     08.04.2020 - 13:51
Кабмин продлил на время карантина соцвыплаты без обращения граждан
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выплаты будут осуществляться во время карантина и 30 дней после его окончания

Кабинет министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы соцзащиты. Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 8 апреля.

Согласно постановлению, лица инвалидностью будут получать государственные выплаты до окончания ограничительных мероприятий. Помимо этого продлены сроки государственной помощи семьям с детьми, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим право на пенсию и другим.

Постановление было принято с предложением продлить сроки выплат на 30 дней после окончания карантина.

Текст проекта постановления есть в распоряжении РБК-Украина

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

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