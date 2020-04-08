Кабмін заборонив припинення соцвиплат переселенцям на період карантину

Уряд схвалив відповідний проект постанови
Кабінет міністрів України заборонив припинення соціальних виплат переселенцям на період карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу. Про це свідчить проект постанови, який є у розпорядженні РБК-Україна.
Так, Кабмін схвалив постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України", якою передбачається недопущення випадків припинення соцвиплат ВПО у звязку з установленням карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби.
Документ було ухвалено на виконання закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби". Таким чином, передбачено, що на період дії карантину або обмежувальних заходів та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється:
Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на період карантину виплати державних соціальних допомог, які були призначені раніше, без необхідності особистого звернення громадян до органів соцзахисту.
Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що КМУ планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. При цьому він додав, що в травні за умови позитивної динаміки буде запущена економіка України за певним планом.