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Кабмин запретил отключать тепло до конца отопительного сезона

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Киев, Четверг 28 октября 2021 13:32
Кабмин запретил отключать тепло до конца отопительного сезона Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Еще одно важный вопрос - до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезона вся страна будет с теплом", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что почти треть жилых домов в Украине остаются без отопления в конце октября.

Отметим, также сообщалось, что подключение отопления в Киеве затянется до конца октября.

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Денис Шмыгаль Отопительный сезон
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