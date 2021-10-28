Кабмін заборонив відключати тепло до кінця опалювального сезону

Кабінет міністрів України заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Ще одне важливе питання - до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезону вся країна буде з теплом", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, незважаючи на світову енергетичну кризу, Україна в силах стабільно пройти опалювальний сезон.