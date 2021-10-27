ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Почти треть жилых домов в Украине остаются без отопления в конце октября

Новина українською →
Украина, Среда 27 октября 2021 16:24
Почти треть жилых домов в Украине остаются без отопления в конце октября Фото: к теплоснабжению подключили 70% жилых домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 27 октября к теплоснабжению подключено более 70% жилых домов Украины. Есть области, которые отчитались о 100% запуске отопления в жилом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины (Минрегион).

В десяти регионах страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области, показатель подключения составляет более 90%.

Кроме того, уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома. Это Закарпатская, Черниговская и Тернопольскую области.

В Минрегионе напомнили, что на прошлой неделе правительство приняло решение, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

Напомним, 23 октября в Киеве начали подключение зданий к теплу. Согласно технологическим нормам, развертывание системы занимает около семи дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг