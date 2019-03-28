Кабмин разрешил поставки электроэнергии должникам после 1 апреля

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение принято по предложению НКРЕКП

Кабинет министров разрешил поставщику "последней надежды" "Укринтерэнерго" поставки электрической энергии его потребителям после 1 апреля. Об этом сообщила глва Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что решение правительства принято по предложению НКРЭКУ и при поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины .

Кривенко напомнила, что 1 января 2019 года распоряжением Кабмина был назначен поставщик последней надежды (ППН) "Укринтерэнерго". Одной из функций ППН является поставка в течение 90 дней электроэнергии потребителям, которые не выбрали себе поставщика.

"Таким образом у ППН есть две категории потребителей: а). те, кто не успел до 01.01.2019 провести соответствующие тендерные процедуры и оказались на ППН временно; б). потребители, к которым никто из поставщиков не пришел на тендер в связи с высоким уровнем задолженности за электроэнергию, это известные должники", - рассказала Кривенко.

По данным НКРЭКУ, на сегодня, за три месяца деятельности ППН, общая задолженность потребителей перед ППН составляет около 1,8 млрд грн, то есть накапливается со скоростью 600 млн грн в месяц.

Крупнейшими должниками поставщика последней надежды являются государственные угледобывающие предприятия (суммарная задолженность около 583 млн грн.), КП "Вода Донбасса" (180 млн грн.), Аульский водовод (около 100 млн грн.).

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о том, что поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" отключит с 1 апреля 2019 года от энергоснабжения должников независимо от вида их деятельности.

Как сообщало РБК-Украина, поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" официально уведомил оператора системы распределения ДТЭК Киевские Электросети о том, что с 1 апреля 64 столичных потребителей-юридических лиц должны быть отключены от электропитания.