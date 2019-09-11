Кабмин заменил своих представителей в набсовете "Нафтогаза"

Кабинет министров на заседании 11 сентября принял решение заменить представителей государства в составе Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, правительство досрочно прекратил полномочия Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

При этом правительство назначило в состав членов Наблюдательного совета Юлию Ковалив и Наталью Бойко, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.

Напомним, Юлия Ковалив возглавляла наблюдательный совет "Нафтогаза" с мая 2016 года до апреля 2017 года.

Наталья Бойко в настоящее время является заместителем министра энергетики и экологии Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2019 года Кабинет министров принял решение досрочно прекратить полномочия представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Кудрицкого. Другим распоряжением Кабмин назначил в наблюдательный совет Константина Марьевича как представителя государства.

Сергей Попик и Владимир Демчишин представляли интересы государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" с декабря 2017 года.