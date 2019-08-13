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Кабмин отстаивает в суде право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

Новости » Экономика    13.08.2019 - 12:05
Кабмин отстаивает в суде право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Правительство оспорило решение Окружного административного суда города Киева

Верховный суд Украины принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решение судов предыдущих инстанций, которые отменили изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в решении от 29 июля, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам, в мае 2019 года всеукраинское отраслевое объединение "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" оспорило постановление Кабинета министров от 6 марта 2019 года №226 "Некоторые вопросы акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в части изменений в устав НАК.

После этого, 14 мая Окружной административный суду города Киева удовлетворил иск и отменил решение Кабмина. Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 3 июля  решение Окружного административного суда города Киева оставлено без изменений.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров постановлением от 6 марта 2019 года изменил устав НАК "Нафтогаз Украины". Этим решением правительство закрепило за собой право назначать и увольнять менеджмент компании, а также Кабмин "в исключительных случаях" сможет обязать набсовет НАКа выполнять свои решения.

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