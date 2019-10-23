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В обновленном макропрогнозе Кабмина отсутствует рост ВВП на 40%

Новости » Экономика    23.10.2019 - 12:14
В обновленном макропрогнозе Кабмина отсутствует рост ВВП на 40%

Рост ВВП Украины останется на уровне 2018-2019 годов

Кабинет министров планирует, что рост экономики Украины в ближайшие три года не превысит 4% в год. Об этом свидетельствует таблица обновленного макропрогноза, которую публикует народный депутат Алексей Гончаренко с заседания правительства.

Согласно прогнозу, который Кабинет министров планирует утвердить на заседании, рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%. Именно этот "Сценарий 1" будет заложен в проект госбюджета на 2020 год.

Кроме того, Минэкономики подготовило и "Сценарий 2", который не будет учтен в проекте госбюджета на следующий год. По этому сценарию рост ВВП составит 4,8%.

Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году - до 4,1%.

В то же время "Сценарий 2" предусматривает, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 5,5%, а в 2022 году - до 6,5%.

В обновленном макропрогнозе Кабмина отсутствует рост ВВП на 40%

В обновленном макропрогнозе Кабмина отсутствует рост ВВП на 40%

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/

Напомним, новый премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. По его словам, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

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