Кабмин прогнозирует рост экономики за три года на 11,7-17%

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В обновленном макропрогнозе, как обычно, есть два сценария - реалистичный и оптимистичный

Кабинет министров утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы. Об этом после заседания Кабмина сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил премьер, согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины 2020 году вырастет на 3,7%.

Премьер сообщил, что исходя из этих цифр Кабмин будет готовить проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

"Минэкономики показало два сценария, по которым может развиваться экономика Украины в следующем году. По первому сценарию, таким консервативным, Минэкономики по сути повторило прогноз Всемирного банка - эта оценка 3,7% роста ВВП. Это больше, чем весной - 3,3%", - сказал и добавил, что по оптимистическому сценарию рост составит 4,8%.

Гончарук сообщил, что проект бюджета-2020 будет заложен рост ВВП на 3,7%.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу, который Кабинет министров утвердил на заседании, рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%. Именно этот "Сценарий 1" будет заложен в проект госбюджета на 2020 год.

Кроме того, Минэкономики подготовило и "Сценарий 2", который не будет учтен в проекте госбюджета на следующий год. По этому сценарию рост ВВП составит 4,8%.

Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году - до 4,1%.

В то же время "Сценарий 2" предусматривает, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 5,5%, а в 2022 году - до 6,5%.

Таким образом, согласно реалистическому сценарию, рост ВВП в 2020-2022 годах составит 11,7%, согласно оптимистическому - 17%.

Напомним, новый премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. По его словам, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.