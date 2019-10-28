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Кабмін закладає більш міцний обмінний курс гривні на 2020 рік

Новини » Економіка    28.10.2019 - 09:25
Кабмін закладає більш міцний обмінний курс гривні на 2020 рік
Фото: Сергій Ніколайчук (РБК-Україна)

Зміцнення обмінного курсу дозволить прискорити зростання економіки

Кабінет міністрів України повідомив, що в 2020 році очікуються більш високий соціальний стандарти в доларовому еквіваленті за рахунок більш міцного обмінного курсу гривні, який планують закласти в Держбюджет на наступний рік. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

За його словами, це дозволить збільшити приріст економіки України.

"На наступний рік закладаємо більш міцний обмінний курс гривні, тому соціальні стандарти в доларовому еквіваленті будуть вище, ніж очікувалося в травні. Це і є відображенням того, що економіка росте швидше", - повідомив Ніколайчук.

Також Ніколайчук зазначив, що в 2020 році очікується підвищення мінімальної зарплати до 4723 гривень.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабмін затвердив нові прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки. Згідно з прогнозом прогнозує зростання економіки за три роки на 11,7-17%.

Крім цього РБК-Україна повідомляло, що зростання реального ВВП в 2020 очікується на рівні 3,7%. В цілому зростання економіки України в найближчі три роки не перевищить 4% на рік.

У Мінекономіки розповіли, коли держбюджет будуть планувати на три роки НБУ на 28 жовтня підвищив офіційний курс долара
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