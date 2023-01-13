Кабмін взявся за дерегуляцію в Україні: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Наостанок зупинюся ще на одному важливому рішенні, яке ми сьогодні затвердимо і яке стосується однієї з найважливіших реформ у сфері покращення бізнес-клімату. Мова йде про дерегуляцію", - заявив Шмигаль.

За його словами, зараз в Україні існує практично 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.

"У нас є політична воля і політичне рішення все це радикально скоротити. Для цього сьогодні створюємо міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом всіх цих інструментів контролю і регулювання", - додав Шмигаль.