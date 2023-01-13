Кабмин взялся за дерегуляцию в Украине: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В заключение остановлюсь еще на одном важном решении, которое мы сегодня утвердим и которое касается одной из важнейших реформ в сфере улучшения бизнес-климата. Речь идет о дерегуляции", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время в Украине существует практически 1000 инструментов государственного регулирования для бизнеса. 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а еще десятки деклараций, выводов, удостоверений и свидетельств.

"У нас есть политическая воля и политическое решение все это радикально сократить. Для этого сегодня создаем межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется пересмотром всех инструментов контроля и регулирования", - добавил Шмыгаль.