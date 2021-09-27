Кабмин взял на себя функцию наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабинет министров взял на себя функцию наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" . Это произошло после того, как правительство приняло решение прекратить досрочно полномочия трех членов наблюдательного совета.

Как заявили в "Нафтогазе", после добровольной отставки Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Юлии Свириденко, наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения.

"Для того, чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона, и чтобы в соответствии с законодательством Кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета компании до избрания его нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало", - пояснили в НАК.

В то же время в "Нафтогазе" рассчитывают, что до декабря 2021 года будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе.