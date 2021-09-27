Кабмін взяв на себе функцію наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів взяв на себе функцію наглядової ради НАК "Нафтогаз" . Це сталося після того, як уряд прийняв рішення припинити достроково повноваження трьох членів наглядової ради.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

Як заявили в "Нафтогазі", після добровільної відставки Наталії Бойко, Юлії Ковалів та Юлії Свириденко, наглядова рада стала неповноважною, тобто втратила можливість ухвалювати рішення.

"Для того, щоб компанія не залишилася без повноважного органу управління напередодні опалювального сезону, і щоб відповідно до законодавства Кабінет міністрів України міг виконувати функції наглядової ради компанії до обрання її нового складу, потрібно було припинити повноваження представників держави, що уряд і зробив", - пояснили в НАК.

Водночас в "Нафтогазі" розраховують, що до грудня 2021 року буде обрано нових незалежних членів наглядової ради на відкритому конкурсі.